Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından taşlar yerinden oynamaya başladı. Teknik direktör Cocu ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de daha şimdiden yeni teknik direktör için birçok aday gündeme gelmeye başladı.
Başakşehir maçına Cocu ile çıkmayı planlayan ardından milli ara dönemine girerken yeni teknik direktörünü belirlemesi beklenen Fenerbahçe için flaş bir iddia daha gündeme geldi.
Ersun Yanal'ı takımın başına getireceği kulislerde konuşulan sarı-lacivertli kulübün, Cocu'nun olası vedasından sonra yine yabancı bir teknik direktör ile yola devam etme kararı aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Feridun Niğdelioğlu, "Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Cocu ile yola devam etmeme kararı aldı. Beklenilenin aksine Fenerbahçe'de yerli hoca değil, yeni teknik direktör de yabancı olacak. Konuşulan isimler tartışılmayacak deneyim ve kalitede. Fenerbahçe ile ismi geçen Ersun Yanal'ı da kulüpten kimse aramamış" iddiasında bulundu.
(Sporx)
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