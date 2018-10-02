Fenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildi

Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Cocu'nun menajeri Rob Janssen'i İstanbul'a davet ettiği iddia edildi.
Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü. Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi.
Fenerbahçe'de yıllık 1.9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.
İşte Cocu'nun sözleşmesinin fesih edilmesi halinde yaşanacaklar:
-Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alacak.
-Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alacak.
-Fesih olur ve o sezonda Fenerbahçe şampiyon olursa tüm bonusları alacak.
-Fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde bitirirse tüm bonuslarını yine alacak.
(Sabah)
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi
Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!
Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!
Ne yaptın Ronaldo!
Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum