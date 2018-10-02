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Fenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2018 10:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan teknik direktör Phillip Cocu'nun menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve sözleşme feshi için görüşmeler yapılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı iddia edildi

Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Cocu'nun menajeri Rob Janssen'i İstanbul'a davet ettiği iddia edildi.

Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü. Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de yıllık 1.9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.

İşte Cocu'nun sözleşmesinin fesih edilmesi halinde yaşanacaklar:

-Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alacak.

-Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alacak.

-Fesih olur ve o sezonda Fenerbahçe şampiyon olursa tüm bonusları alacak.

-Fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde bitirirse tüm bonuslarını yine alacak.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu

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