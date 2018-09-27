Fenerbahçe'nin Cocu'ya desteği devam edecek!

Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştiri oklarının merkezine yerleşen Cocu’ya yönetim ve sportif direktör Comolli desteklerini sürdürüyorlar.

Cocu’nun yeni bir iklimde zamana ihtiyacı olduğu düşünülürken takımın Beşiktaş maçında umut verici yönlerinin olduğu ve takımın toparlanabileceği düşünülüyor.

Bir galibiyet serisiyle şampiyonlukta yeniden güçlü bir şekilde söz sahibi olacağını düşünen Fenerbahçe kanadı bu yüzden Cocu’ya desteklerini sürdürüyorlar.

(Habertürk)

