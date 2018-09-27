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Fenerbahçe'nin Cocu'ya desteği devam edecek!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Cocu kararını verdi! Fenerbahçe'de tartışılan teknik direktör Phillip Cocu'ya yönetim ve Comolli'nin desteği devam ediyor. Beşiktaş maçındaki oyun nedeniyle umutlanan kurmaylar Cocu'ya güveniyor.

Fenerbahçe'nin Cocu'ya desteği devam edecek!

Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştiri oklarının merkezine yerleşen Cocu’ya yönetim ve sportif direktör Comolli desteklerini sürdürüyorlar.

Cocu’nun yeni bir iklimde zamana ihtiyacı olduğu düşünülürken takımın Beşiktaş maçında umut verici yönlerinin olduğu ve takımın toparlanabileceği düşünülüyor.

Bir galibiyet serisiyle şampiyonlukta yeniden güçlü bir şekilde söz sahibi olacağını düşünen Fenerbahçe kanadı bu yüzden Cocu’ya desteklerini sürdürüyorlar.

(Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu

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