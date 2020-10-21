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Fenerbahçe'nin Danny Welbeck'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.10.2020 20:49 | Son Güncelleme

Sezon başında yaptığı transferler ile adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de forvet hattı için gündeme gelen isimlerden biri de İngiliz golcü Danny Welbeck olmuştu. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuya yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Danny Welbeck'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

Sezona 3 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Sezona 18 transfer ile damga vuran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen bir isim de Danny Welbeck olmuştu.

İngiliz basını sarı-lacivertlilerin golcü futbolcuya yaptığı teklifi duyurdu.

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The Sun'da yer alan haberde, Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağlayan Danny Welbeck'in imza öncesi Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.

Haberde Kanarya'nın İngiliz golcüye haftalık 140 bin poundluk teklif yaptığı ancak oyuncunun Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi.

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