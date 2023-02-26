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Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Ziya Şengül kimdir, hastalığı neydi? Ziya Şengül kaç yaşında ve neden öldü?

26.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ziya Şengül hayatını kaybetti. Bunun ardından Ziya Şengül'ün hayatına dair araştırmalar hız kazandı. Ziya Şengül 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. Peki Ziya Şengül kimdir, hastalığı neydi? Ziya Şengül kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Ziya Şengül kimdir, hastalığı neydi? Ziya Şengül kaç yaşında ve neden öldü?

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül'ün hayatını kaybettiği duyuruldu. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ziya Şengül futbolun yanı sıra Fenerbahçe'de teknik olarak da çalışmış, yorumculuk da yapmıştı. Peki Ziya Şengül kimdir, hastalığı neydi? Ziya Şengül kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

1944 İstanbul doğumlu Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti. Futbola Ankara PTT’de başlayan Şengül 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer olduğu dönemde takımın en iyi oyuncularından biri olan Şengül Fenerbahçe’de ve Milli Takım’a kaptanlık yaptı.

2001 ile 2013 yılları arasında spor programında futbol yorumculuğu yaptı. Milli takımda oynadığı 21 maçın 17sinde kaptanlık yaptı. 1975'te Fenerbahçe–Trabzonspor maçında jübilesini yaparak aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

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Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti!Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti!
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