Fenerbahçe'nin efsane kaptanıydı! Voleybolcu Seda Tokatlıoğlu'nun son hali şaşırttı

Milli voleybolcu ve Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı'nın eski kaptanı Seda Tokatlıoğlu'nun son hali gündem oldu. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek değişimiyle herkesi şaşırttı.

1986 yılında doğan Seda Tokatlıoğlu, voleybol kariyerine İller Bankası’nda başladı. Başarılı voleybolcu Seda Tokatlıoğlu, 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımıyla gümüş madalya kazandı.

2005 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Seda Tokatlıoğlu, 2009 yılında Avrupa Konfederasyon Kupası'nda "en skorer" oyuncu ödülünü kazandı.

Seda Tokatlıoğlu, Türk mill takımının formasını 172 kez giydi. 2014-2015 sezonunda Çin'in Beijing BAW takımına, 2015-2016 sezonunda Vakıfbank'a transfer olmuştur.

Seda Tokatlıoğlu, 2014 yılında Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı staff'ında da görev yapan Turgay Aslanyürek ile evlendi.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Instagram'da "tokatlioglu07" kullanıcı adını kullanan Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.





