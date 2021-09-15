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Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu

15.09.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de başlayacak mücadelede Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Sarı-lacivertlilerin Almanya'ya götürdüğü futbolcular belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖR VITOR PEREIRA'NIN KADROYA ALDIĞI FUTBOLCULAR ŞÖYLE:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul, Attila Szalai, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Fatih, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Valencia, Berisha."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Almanya
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