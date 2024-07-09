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Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferi Türkiye tarihine geçecek! Gelmiş geçmiş en pahalı oyuncu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.07.2024 21:30
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet transferi noktalanmak üzere... Jose Mourinho'nun çok istediği Youssef En-Nesyri için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler mutlu sona çok yakın.

Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferi Türkiye tarihine geçecek! Gelmiş geçmiş en pahalı oyuncu...

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için artık gün sayıyor. Sevilla'nın tecrübeli ismi ile temasa geçen sarı-lacivertliler Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda kesenin ağzını bir hayli açtı.

"BU İŞİ BİTİRİN!"

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Youssef En-Nesyri transferinin her geçen gün uzamasından rahatsız olan Ali Koç, transfer heyetine bilgi vererek, "En-Nesyri transferi çok uzadı. Mourinho çok istiyor. Ne gerekiyorsa yapın, bu işi bir an önce bitirin” dediği öğrenildi.

TÜRKİYE REKORU KIRILACAK

la-liga

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için 20 milyon euro civarı bir bonservis ödemesi bekleniyor. Bu bonservis Türkiye futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı ismi olarak tarihe geçecek.

Euro 2024


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