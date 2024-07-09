Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferi Türkiye tarihine geçecek! Gelmiş geçmiş en pahalı oyuncu...

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için artık gün sayıyor. Sevilla'nın tecrübeli ismi ile temasa geçen sarı-lacivertliler Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda kesenin ağzını bir hayli açtı.

"BU İŞİ BİTİRİN!"

Youssef En-Nesyri transferinin her geçen gün uzamasından rahatsız olan Ali Koç, transfer heyetine bilgi vererek, "En-Nesyri transferi çok uzadı. Mourinho çok istiyor. Ne gerekiyorsa yapın, bu işi bir an önce bitirin” dediği öğrenildi.

TÜRKİYE REKORU KIRILACAK

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için 20 milyon euro civarı bir bonservis ödemesi bekleniyor. Bu bonservis Türkiye futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı ismi olarak tarihe geçecek.





