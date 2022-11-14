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Fenerbahçe'nin eski 10 numarası Diego Ribas futbolu bıraktı!

14.11.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı 10 numara Diego Ribas, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerine veda etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski 10 numarası Diego Ribas futbolu bıraktı!

Avrupa'da Porto, Werder Bremen, Juventus ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda forma giyen, 2014-2016 yılları arasında da Fenerbahçe'de görev yapan Diego Ribas, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Avai'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmada futbolu bıraktı.

FORMASINI GABIBOL'E VERDİ!

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Mücadelenin 57'nci dakikasında yerini Thiago Maia'ya bırakan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkarken formasını Gabriel Barbosa'ya (Gabigol) verdi.

Kendi 10 numaralı formasının altına, Gabigol'ün isminin yazılı olduğu 10 numaralı bir forma daha giyen Diego Ribas, oyundan çıkarken 26 yaşındaki forvete bu formayı teslim etti. Oyundan çıkarken duygusal anlar yaşayan 37 yaşındaki futbolcu; takım arkadaşları, rakip oyuncular ve taraftarların alkışları eşliğinde sahaya terk etti.


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