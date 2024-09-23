Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi! ''Mümkün olmayan, yalan ifadeler yer almaktadır..."

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak sosyal medyada kendi ismi kullanılarak yazılanları yalanladı.

"ÖLENE DEK FENERBAHÇELİYİM"

Yıldırım, "Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız." dedi.

"TEMENNİMİZ FENERBAHÇE’NİN BİR AN ÖNCE TOPARLANMASIDIR"

Yıldırım, "Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır. Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir" ifadelerine yer verdi.