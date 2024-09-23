SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi! ''Mümkün olmayan, yalan ifadeler yer almaktadır..."

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi! ''Mümkün olmayan, yalan ifadeler yer almaktadır..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 22:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada hakkında çıkan ifadeleri yalanlayarak, "Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi! ''Mümkün olmayan, yalan ifadeler yer almaktadır..."

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak sosyal medyada kendi ismi kullanılarak yazılanları yalanladı.

"ÖLENE DEK FENERBAHÇELİYİM"

thumbs_b_c_42364c012eced7897ce53676927a49dc

Yıldırım, "Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız." dedi.

"TEMENNİMİZ FENERBAHÇE’NİN BİR AN ÖNCE TOPARLANMASIDIR"

thumbs_b_c_237466b0c3e50b787a245dec5ad31dfd

Yıldırım, "Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır. Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir" ifadelerine yer verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
İsrail ordusu Beyrut'a hava saldırısı düzenledi! ABD'den ek asker gönderme kararı

İsrail ordusu Beyrut'a hava saldırısı düzenledi! ABD'den ek asker gönderme kararı

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

İtalyanlar, Osimhen'in yeni adresini duyurdular...

İtalyanlar, Osimhen'in yeni adresini duyurdular...

Gomis'ten çarpıcı itiraf! ''Ben zaten Fenerbahçe'yi tutuyordum"

Gomis'ten çarpıcı itiraf! ''Ben zaten Fenerbahçe'yi tutuyordum"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.