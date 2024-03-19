Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Trabzon'da yaşananlar için ilk açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşananlara dair Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu. Erkin, Aziz Yıldırım’ın öfkeli olduğunu ve daha ilk cümlesinde maçın iptal edilmesi gerektiğini aktarırken Yıldırım’ın 9 yıl öncesine işaret ettiğini söyledi.

"MAÇ İPTAL EDİLMELİYDİ"

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi." dedi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım." sözlerini sarf etti.





