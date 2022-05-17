Fenerbahçe'nin eski futbolcu Mateja Kezman tanınmaz halde! Son hali herkesi şoke etti

43 yaşındaki eski Fenerbahçeli futbolcu Mateja Kezman, son haliyle görenleri adeta şaşkına çevirdi. Yaşında getirdiği değişimle birlikte bambaşka bir insana dönüşen Kezman'ın eski halinden adeta eser kalmadı.
Futbolculuk kariyerini 2012 yılında South China takımında sonlandıran Mateja Kezman kariyerinin sona ermesinin ardından TV ekranlarında yorumculuk yapmaya başladı. Yorumculuk yapmaya başlayan ve bambaşka biri haline gelen Kezman'ı görenler resmen tanıyamadı.
2012 yılında kariyerini noktalamasının ardından uzun süre boyunca ekranlarda gözükmeyen Mateja Kezman, son haliyle dikkat çekti. Mateja Kezman'ın yıllar içindeki değişimini görenler bir hayli şaşkına döndü.
Süper Lig’de 46 maça çıkan Kezman, Türkiye kariyeri boyunca Süper Lig'de 20 gol atmış ve 8 asist yapmıştı.
İşte Kezman'ın son hali;
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