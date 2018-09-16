Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec zor günler geçiriyor

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Michal Kadlec, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdıktan sonra büyük bir dramın içine düştü. İki yıl önce Süper Lig’den ayrılan Çek futbolcu Sparta Prag’daki ilk sezonunun ardından Slovacko’ya transfer oldu.

Slovacko transferi 33 yaşındaki futbolcu için sonun başlangıcı oldu… 2017-18 sezonunda üst üste geçirdiği sakatlıklar sonucu bir çok maçta forma giyemeyen oyuncu sezon boyunca yalnızca sekiz lig maçında oynayabildi. Hem bileğinden hem de aşil tendonundan geçirdiği sakatlıklar futbolcuyu yeşil sahaların uzağında tuttu.

Bu sezona büyük ümitlerle başlayan ve üç maçta forma giyen Kadlec, aynı talihsizliği bir kez daha yaşadı. Ağustos sonunda yeniden sakatlanan futbolcu ardından yine sahalardan uzak kalmaya başladı. Bu kez kasık sakatlığı yaşayan Kadlec’in Ekim ayı sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. (MİLLİYET)

