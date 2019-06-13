SPOR

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Can Bartu'dan sonra bir efsane daha hayata gözlerini yumdu. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Şeref Has, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti

Sarı-lacivertli kulüpte 14 yıl forma giyen eski milli futbolcu Şeref Has hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

1955-69 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli Takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de sarı-lacivertli takımda yer almıştı.

D88HRaRWkAYNGCK

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'deTransferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de
Ersun Yanal'la ilgili bomba iddiaErsun Yanal'la ilgili bomba iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Şeref Has

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklik!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklik!

Arda Turan için bomba iddia! Barıştılar ve...

Arda Turan için bomba iddia! Barıştılar ve...

Ozan Kabak'a müthiş teklif!

Ozan Kabak'a müthiş teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN ADAM FENERİN GEÇİRDİĞİ YIL VE BU YIL Kİ TRANSFERLERİNİ GÖRÜNCE KAHRINDAN ÖLDÜ BELKİ DE
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti

F.Bahçe efsanesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe, Benfica'dan Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı!

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Ersun Yanal'dan istifa yalanlaması: Transfer konusunda bir sorun yok

Ersun Yanal'la ilgili bomba iddia

Ali Koç'tan transfer ve UEFA açıklaması

Koç'tan UEFA ve transfer açıklaması

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'de kalıyor

Hasan Ali Kaldırım'dan Fenerbahçe kararı

Yerry Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler

Transfer için tarih verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.