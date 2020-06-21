Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van der Wiel açıklamalarda bulundu

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve 1 sezonun ardından ayrılan Gregory Van der Wiel, Hollanda'da verdiği röportajda Türkiye günlerine de değindi.
Van der Wiel,"Şu andaki bilgilerimle baktığımda, kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Ancak bu iş böyle, bazı kararları veriyorsun ve onların sonucunda bazı şanslar önüne çıkıyor. Bayern Münih'e rekor bir bedelle gidebilecekken, Ajax'ta kalma kararı almıştım mesela. Kafası net bir çocuktum ve transfer olmadım. Şimdi bazen düşünüyorum; O teklifi reddetmek için çılgın olmak gerek." dedi.
Van der Wiel,"Paris Saint-Germain'de harika yıllar geçirdim. Üst seviyede, büyük yıldızlarla birlikte yıllarca oynadım. 3 yıl daha sözleşme imzalayabilecek durumdaydım ancak Fenerbahçe'ye gitme kararı verdim. Orada takdir bekliyordum. Para kazandım ve bu transfer iyi sonuçlandı. Orada ben kraldım. Ancak sonra bazı şeyler farklı gelişti ve bazı kararlar vermek zorunda kaldım." açıklamasını yaptı.
Van der Wiel,"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Ajax'a dönmek istedim, maalesef bu olmadı. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum, Amsterdam'dayım. Futbol beni çağırıyor, bakacağız. Ajax'ta tekrar oynamak isterim, bunu para almadan bile yapabilirim." dedi.
Van der Wiel,"Kariyerimdeki en güzel an, 2010 yılında Ajax ile kazandığım ilk kupa. Twente'ye karşı 7 yılın ardından kazandığımız şampiyonluk... Harikaydı. Tüm stat titriyordu, en iyi maçlarımdan biriydi." ifadelerini kullandı.
Van der Wiel,"Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 10 numara sorulan Van der Wiel, Sneijder harika bir oyuncuydu. Onun yaptıkları ve yapmadıkları normal şeyler değildi. Topla her şeyi yapabiliyordu. İdmanlarda da her zaman iyiydi, çok çalışıyordu. Çılgın iyi bir oyuncuydu. Sol ayağıyla, sağ ayağıyla goller atıp, asistler yapar. Frikikler kullanırdı. Bir oyuncu Real Madrid'e boşuna gitmez." diyerek sözlerini noktaladı.
Galatasaray'dan Max Kruse bombası!
Caner Erkin ile yollar ayrılıyor
Mustafa Akülke hayatını kaybetti
Kartal dış sahada daha etkili
Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok
Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı
F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı
Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Trabzonspor zirveyi geri istiyor
Gözler Abdurrahman Al Ameri’de
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum