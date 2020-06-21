Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van der Wiel açıklamalarda bulundu

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve 1 sezonun ardından ayrılan Gregory Van der Wiel, Hollanda'da verdiği röportajda Türkiye günlerine de değindi.

"BAYERN MÜNİH'E..."

Van der Wiel,"Şu andaki bilgilerimle baktığımda, kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Ancak bu iş böyle, bazı kararları veriyorsun ve onların sonucunda bazı şanslar önüne çıkıyor. Bayern Münih'e rekor bir bedelle gidebilecekken, Ajax'ta kalma kararı almıştım mesela. Kafası net bir çocuktum ve transfer olmadım. Şimdi bazen düşünüyorum; O teklifi reddetmek için çılgın olmak gerek." dedi.

"FENERBAHÇE'DE KRALDIM"

Van der Wiel,"Paris Saint-Germain'de harika yıllar geçirdim. Üst seviyede, büyük yıldızlarla birlikte yıllarca oynadım. 3 yıl daha sözleşme imzalayabilecek durumdaydım ancak Fenerbahçe'ye gitme kararı verdim. Orada takdir bekliyordum. Para kazandım ve bu transfer iyi sonuçlandı. Orada ben kraldım. Ancak sonra bazı şeyler farklı gelişti ve bazı kararlar vermek zorunda kaldım." açıklamasını yaptı.

"AJAX'TA BEDAVAYA OYNARIM"

Van der Wiel,"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Ajax'a dönmek istedim, maalesef bu olmadı. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum, Amsterdam'dayım. Futbol beni çağırıyor, bakacağız. Ajax'ta tekrar oynamak isterim, bunu para almadan bile yapabilirim." dedi.