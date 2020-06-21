SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van der Wiel açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van der Wiel açıklamalarda bulundu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2020 17:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Hollandalı sağ bek Van der Wiel, "Türkiye'de kraldım" dedi. Şu anda boşta olan 32 yaşındaki oyuncu, "Ajax'ta para almadan oynarım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van der Wiel açıklamalarda bulundu

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve 1 sezonun ardından ayrılan Gregory Van der Wiel, Hollanda'da verdiği röportajda Türkiye günlerine de değindi.

"BAYERN MÜNİH'E..."

Van der Wiel,"Şu andaki bilgilerimle baktığımda, kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Ancak bu iş böyle, bazı kararları veriyorsun ve onların sonucunda bazı şanslar önüne çıkıyor. Bayern Münih'e rekor bir bedelle gidebilecekken, Ajax'ta kalma kararı almıştım mesela. Kafası net bir çocuktum ve transfer olmadım. Şimdi bazen düşünüyorum; O teklifi reddetmek için çılgın olmak gerek." dedi.

gregory-van-der-wiel-turkiye-yi-unutamiyor-13347477_1831_m

"FENERBAHÇE'DE KRALDIM"

Van der Wiel,"Paris Saint-Germain'de harika yıllar geçirdim. Üst seviyede, büyük yıldızlarla birlikte yıllarca oynadım. 3 yıl daha sözleşme imzalayabilecek durumdaydım ancak Fenerbahçe'ye gitme kararı verdim. Orada takdir bekliyordum. Para kazandım ve bu transfer iyi sonuçlandı. Orada ben kraldım. Ancak sonra bazı şeyler farklı gelişti ve bazı kararlar vermek zorunda kaldım." açıklamasını yaptı.

gregory-van-der-wiel-turkiye-yi-unutamiyor-13347477_8626_m

"AJAX'TA BEDAVAYA OYNARIM"

Van der Wiel,"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Ajax'a dönmek istedim, maalesef bu olmadı. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum, Amsterdam'dayım. Futbol beni çağırıyor, bakacağız. Ajax'ta tekrar oynamak isterim, bunu para almadan bile yapabilirim." dedi.

"EN ÖZELİ AJAX"

Van der Wiel,"Kariyerimdeki en güzel an, 2010 yılında Ajax ile kazandığım ilk kupa. Twente'ye karşı 7 yılın ardından kazandığımız şampiyonluk... Harikaydı. Tüm stat titriyordu, en iyi maçlarımdan biriydi." ifadelerini kullandı.

"SNEIJDER ÇOK ÇILGINDI"

Van der Wiel,"Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 10 numara sorulan Van der Wiel, Sneijder harika bir oyuncuydu. Onun yaptıkları ve yapmadıkları normal şeyler değildi. Topla her şeyi yapabiliyordu. İdmanlarda da her zaman iyiydi, çok çalışıyordu. Çılgın iyi bir oyuncuydu. Sol ayağıyla, sağ ayağıyla goller atıp, asistler yapar. Frikikler kullanırdı. Bir oyuncu Real Madrid'e boşuna gitmez." diyerek sözlerini noktaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışıF.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçeli taraftarlar Kasımpaşa maçı öncesinde yöneticilere çiçek verdi

Fenerbahçeli taraftarlardan çiçek jesti

Fenerbahçe'de Luis Gustavo stoperde!

Fenerbahçe'de Luis Gustavo süprizi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van der Wiel açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'de kraldım

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kadroya alınmadı

F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe yolunda

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!

Fenerbahçe Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe transferde ikinci imzayı attırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.