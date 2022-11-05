Fenerbahçe'nin eski golcüsü Veda Muriqi'nin hocası Javier Aguirre'den şoke eden sözler! "Sokakta görsem, kaldırım değiştiririm"

2020/21 sezonunda Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve burada beklentileri karşılayamaması sonrası Mallorca'ya önce kiralık giden sonrasında ise 7.70 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi İspanyol ekibinde attığı gollerle adeta şov yapıyor.

Takımın yıldızı haline gelen Kosovalı oyuncunun Meksikalı hocası Javier Aguirre, 28 yaşındaki golcü için dikkat çeken ifadeler kullandı.

GOLLERİN 3'TE 1'İ MURIQI'DEN

Sezonun ilk bölümünde Mallorca'nın 10 golünden 6’sına imza atan Muriqi, Dünya Kupası'na verilen ara nedeniyle sona ermek üzere olan sezonun bu bölümünde takımının gollerinin üçte birine imza atarken, Javier Aguirre, Muriqi ve bir Mallorca oyuncusu olarak başrol oynadığı El Larguero de la Ser'in mikrofonlarına atıfta bulundu. Meksikalı teknik direktör, kendine has üslubuyla Kosovalı forvetin ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu vurguladı.

"YOLDA GÖRSEM, YOLUMU DEĞİŞTİRİRİM"

Aguirre yaptığı açıklamada "O ne kadar çirkin olursa olsun, alçak o kadar iyi oynuyor" diye şaka yaparken, yayın sırasında şakalar yapmaya sürdürdü. Meksikalı teknik adam Muriqi için "Onu sokakta görsem kaldırım değiştiririm" dedi.



