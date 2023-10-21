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Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus, oyuncusunun üzerine yürüdü! Yardımcısı araya girdi...

21.10.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Khaleej mücadelesinde oyuncusu Michael'in üzerine yürüdü. Jorge Jesus'un Michael'in üstüne yürüdüğü anlar yayına yansırken, olayı Jesus'un yardımcısı yatıştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, ligin 10. haftasında oynanan Khaleej mücadelesinde oldukça ilginç bir olay yaşadı.

OYUNDAN ALININCA ÇILGINA DÖNDÜ

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Jorge Jesus, karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Brezilyalı sol kanat oyuncusu Michael'i oyundan alınca kulübeye gelirken agresif tavırlar sergileyen oyuncu, eline aldığı su şişesini sinirli bir şekilde yere vurdu.

JORGE JESUS ÜZERİNE YÜRÜDÜ

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Michael'in tavırlarını gören Jorge Jesus, oyuncusunun üzerine yürümeye başladı. İkili iyice yakınlaşınca Jesus'un yardımcısı araya girdi ve gerginliği yatıştırdı.

Jorge Jesus ve Michael'in birbirlerine söylendiği anlar yayına böyle yansıdı:


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