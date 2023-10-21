Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus, oyuncusunun üzerine yürüdü! Yardımcısı araya girdi...

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, ligin 10. haftasında oynanan Khaleej mücadelesinde oldukça ilginç bir olay yaşadı.
Jorge Jesus, karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Brezilyalı sol kanat oyuncusu Michael'i oyundan alınca kulübeye gelirken agresif tavırlar sergileyen oyuncu, eline aldığı su şişesini sinirli bir şekilde yere vurdu.
Michael'in tavırlarını gören Jorge Jesus, oyuncusunun üzerine yürümeye başladı. İkili iyice yakınlaşınca Jesus'un yardımcısı araya girdi ve gerginliği yatıştırdı.
Jorge Jesus ve Michael'in birbirlerine söylendiği anlar yayına böyle yansıdı:
يا ساتر ????????????????????— بسيّم (@Nev4K) October 20, 2023
والله أول مره اشوف ميشيل زعلان كذا pic.twitter.com/sDOHhVPbgb