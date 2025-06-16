SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira o isme kafayı taktı! Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızını takımında istiyor

Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimlere teklifler gelmeye devam ederken Sarı-Lacivertliler'in eski hocası Vitor Pereira'nın ekibine Fenerbahçe'nin genç yıldızının alınması yönünde talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira o isme kafayı taktı! Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızını takımında istiyor
Berker İşleyen
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

19 yaşındaki Fenerbahçeli stoper Yusuf Akçiçek, geçen sezon sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Genç yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girerken, başarılı oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE'DE MARSİLYA'YA RET

yusuf-akcicek-fenerbahce-1701419150-122963

Marsilya, Yusuf için 15 milyon Euro’luk bir teklif sundu ancak Fenerbahçe yönetimi bu miktarı yetersiz buldu.

PEREIRA ÇOK İSTİYOR

thumbs_b_c_435eaae0060a5494802d33db5470c74f

Wolverhampton’ın teknik direktörü Vitor Pereira’nın transfer listesi sızdı. Portekizli hoca, 3’lü savunmanın sol stoperi pozisyonu için Yusuf Akçiçek’i ikinci hedef olarak belirledi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ...

yusuf-akcicek-fenerbahce-2024-2025-1741256351-162718

Talipleri artan Yusuf için Fenerbahçe, 20 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor
G.Saray kaleye dünya yıldızını getiriyor! Hem de bedavaya...G.Saray kaleye dünya yıldızını getiriyor! Hem de bedavaya...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Marsilya son dakika fenerbahçe Yusuf Akçiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kimse bunu konuşmuyor' diyerek savaşın hedefindeki ülkeyi açıkladı

'Kimse bunu konuşmuyor' diyerek savaşın hedefindeki ülkeyi açıkladı

Benzin ve motorin fiyatları uçtu! İran-İsrail savaşı akaryakıt fiyatlarını etkiledi

Benzin ve motorin fiyatları uçtu! İran-İsrail savaşı akaryakıt fiyatlarını etkiledi

35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

G.Saray kaleye dünya yıldızını getiriyor! Hem de bedavaya...

G.Saray kaleye dünya yıldızını getiriyor! Hem de bedavaya...

Pereira o isme kafayı taktı! F.Bahçe'nin yıldızını takımda istiyor

Pereira o isme kafayı taktı! F.Bahçe'nin yıldızını takımda istiyor

Osimhen kararını açıklayacağı tarihi duyurdu! Taraftar geri sayıma geçti

Osimhen kararını açıklayacağı tarihi duyurdu! Taraftar geri sayıma geçti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.