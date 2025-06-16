Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira o isme kafayı taktı! Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızını takımında istiyor

19 yaşındaki Fenerbahçeli stoper Yusuf Akçiçek, geçen sezon sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Genç yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girerken, başarılı oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE'DE MARSİLYA'YA RET

Marsilya, Yusuf için 15 milyon Euro’luk bir teklif sundu ancak Fenerbahçe yönetimi bu miktarı yetersiz buldu.

PEREIRA ÇOK İSTİYOR

Wolverhampton’ın teknik direktörü Vitor Pereira’nın transfer listesi sızdı. Portekizli hoca, 3’lü savunmanın sol stoperi pozisyonu için Yusuf Akçiçek’i ikinci hedef olarak belirledi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ...

Talipleri artan Yusuf için Fenerbahçe, 20 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.