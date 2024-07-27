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Fenerbahçe'nin eski hocası Zico, Paris'te neye uğradığını şaşırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.07.2024 16:47
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Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran çalıştırmış olan Zico, Paris'te çantasını çaldırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski hocası Zico, Paris'te neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin eski tekin direktörü ve Brezilyalı efsane futbolcu Zico, Paris’te 500 bin Euro değerindeki kişisel eşyalarının çalındığı bir soyguna maruz kaldı.

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PAHALI SAAT, NAKİT PARA...

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Fransız basınından Le Parisien’in haberine göre; Zico’nun otel odasından ayrıldıktan sonra taksisinde bulunan çantası kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.

Çantanın içinde pahalı bir saat, nakit para ve bazı önemli evraklar bulunduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Olayın ardından Paris savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık fener
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