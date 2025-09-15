SPOR

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'a fena salladı! “Kimse kusura bakmasın. Bu görüntüyü kabul etmiyorum...’’

Fenerbahçe Trabzonspor maçından alınan galibiyet ardından 3 puana uzanırken, sarı lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat SkySpor ekranlarında yedek kaleci İrfan Can Eğribayat’ı fena eleştirdi. Özat’ın “Kimse kusura bakmasın. Bu görüntüyü kabul etmiyorum.’’ sözleri gündem oldu.

Burak Kavuncu

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u En Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı. Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından ve spor yorumcusu Ümit Özat, maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

ÜMİT ÖZAT SERT ÇIKIŞTI!

Ümit Özat, ‘‘Bunu kabul etmiyorum. Çağlar senden daha fazla milli. Senden daha fazla Avrupa'da oynadı. Levent Mercan'ın oturuşuna bak. Adam gibi oturuyor. Böyle bir oturmayı kabul etmiyorum kardeşim. Sen Fenerbahçe'de oynamasan bilet kuyruğuna girersin Kadıköy'de maç izlemek için. Böyle ukalalık olmaz! Hiç kimse kusura bakmasın.’’ dedi.

‘‘BÖYLE BİR OTURMA ŞEKLİ OLABİLİR Mİ?’’

Bu nedir ya. Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Kimsin sen? Zannedersin ki Ederson oynuyor Alisson yedek. Alisson yapmaz bunu. Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer. Unutmayın bunu. Sadece sahada oynanan oyundan geçmez. Orada başı boşluk var'' ifadelerini kullandı.

