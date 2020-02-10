Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Orhan Şam futbolu bıraktı

Bu sezon Bodrumspor'da 10 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçında ter döken Orhan Şam 33 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.
Bodrumspor da bir açıklama yayınlayıp, "Yolun açık olsun Orhan Şam. Başarılı defans oyuncusu Orhan Şam futbolu bıraktığını açıkladı. Dün oynanan Eyüpspor karşılaşmasını takip eden Orhan Şam kulüp başkanımız Rıza Karakaya olmak üzere yönetim, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla vedalaştı. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunar hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
Erdemirspor altyapısından yetişip Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Orhan, Mardinspor, Hacettepe, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Elazıspor ve Bodrumspor formalarını giydi. Süper Lig'de 167, 1. Lig'de 85, 2. Lig'de de 16 maça çıkan Orhan, çeşitli yaş kategorilerinde ise toplam 74 kez milli formayı sırtına geçirdi.
(DHA)
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