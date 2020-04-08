Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın'dan olay itiraf! "Aziz Yıldırım ikimizi de öldürürdü!"

Serhat Akın, ''Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyor kulübe. 19-20 yaşında menajerimle geldim diyeceğim Aziz Yıldırım'a. Öldürür bizi. Sıkar ikimize de. Benim zamanımda sosyal medya yoktu bir de. Aziz Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu." dedi.
Akın, "Aziz başkan büyük başkan. Ben çok iyi anlaşamıyordum. Ben Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu. Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı." açıklamasını yaptı.
Akın, "Bizim zamanımızda dava farklıydı. Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. Beşiktaş, Galatasaray oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı." ifadesini kullanarak sözlerini noktaladı.
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