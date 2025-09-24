Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho Benfica'da ilk iç saha maçında takıldı! Jose hakeme ateş püskürdü... VAR kararına çıldırdı

Fenerbahçe’den gönderilen ve Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, ilk iç saha maçında çıldırdı. ilk kez taraftarları karşısına çıktığı maçta ligde son sıralarda yer alan Rio Ave ile uzatmalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Bir golü de VAR kararıyla iptal edilen Mourinho’nun, hakeme yönelik sert ifadeleri gündem oldu.

‘‘KARAKTER YOKTU…’’

Jose Mourinho, "Eğer bugünkü futbol buysa ve bir gol, sadece parmak ucuna basıldığı ya da forma biraz çekildiği için iptal ediliyorsa ben böyle bir futbolu sevmiyorum. Maçın asıl başrolü, Federasyon’dan hakemi VAR’a çağıran kişi oldu. Zaten hakem çağrıldığında, pozisyonun iptal edileceğini hemen anladım. Çünkü çoğunda olduğu gibi, bu hakemde de kararın arkasında duracak karakter yoktu." ifadelerini kullandı.

6 PUAN GERİYE DÜŞTÜ!

Jose Mourinho, Benfica’nın başındaki ikinci maçında Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ligin 6. haftasında Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü.

GOL İPTAL EDİLDİ ÇILDIRDI…

Maçın 60.dakikasında Benfica’ın Antonio Silva ile bulduğu gol VAR’ın hakemi çağırması ve hakemin golü geçersiz saymasıyla iptal edildi. İptalin ardından deneyimli teknik adam saha kenarında resmen çıldırdı. Jose Mourinho, "Hakem bu gece maça etki etti." Sözleriyle puan kaybını açıkladı.