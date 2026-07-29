Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko futbola doymadı! İşte atacağı sürpriz imza...

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyerek taraftarların takdirini toplayan tecrübeli golcü Edin Dzeko, yeşil sahalara veda etmeye henüz hazır değil. 40 yaşına basan ve 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesi Bosna Hersek ile boy gösteren efsane isim, kariyerine üst seviyede devam etme kararı aldı.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASI 2027'YE KADAR İMZA

Avrupa'nın önde gelen spor yayıncılarından Sky'da yer alan habere göre; Boşnak yıldızın Almanya serüveni devam ediyor. Haberin detaylarında, Dzeko'nun Schalke 04 ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Yıldız golcünün, sağlık kontrollerini başarıyla tamamlamasının ardından kendisini 2027 yılına kadar Alman kulübüne bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

İlerleyen yaşına rağmen formundan ve rekabetçi yapısından ödün vermeyen Dzeko, geride bıraktığımız sezonu iki farklı kulüpte geçirmişti. Fiorentina ve Schalke 04 formalarıyla sahaya çıkan tecrübeli santrfor, görev aldığı 29 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek hücum hattında ne kadar etkili bir isim olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.