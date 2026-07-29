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Türkiye Ligi alev alacak! Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba iki çalım

Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao için İtalya'da resmi temaslara başladı. Sarı-lacivertlilerin bu dev hamleyi tamamladıktan sonra, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçeceği öğrenildi.

Türkiye Ligi alev alacak! Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba iki çalım
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Transfer döneminin en iddialı takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için gaza bastı. Sarı-lacivertli kulüpte Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, AC Milan'ın Portekizli süperstarı Rafael Leao'nun transferini bitirmek adına İtalya'da kritik temaslarını sürdürüyor.

MILAN KİRALAMAYA SOĞUK BAKIYOR

Türkiye Ligi alev alacak! Fenerbahçe den Galatasaray a bomba iki çalım 1

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için Milan yönetimi ve oyuncunun temsilcileriyle bir araya gelerek masaya resmi teklifini sunacak. İtalyan devinin kiralama formüllerine sıcak bakmadığı ve yalnızca bonservisli satış seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, bu dev transferi 40 milyon Euro veya daha düşük bir bonservis bedeliyle bitirmeyi amaçladığı öğrenildi.

2019 yılında Lille'den büyük umutlarla Milan'a transfer olan ve güncel piyasa değeri 50 milyon Euro seviyelerinde bulunan Leao'nun, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LEAO SONRASI HEDEF CAN UZUN

Türkiye Ligi alev alacak! Fenerbahçe den Galatasaray a bomba iki çalım 2

Fenerbahçe yönetiminin, Rafael Leao operasyonunu noktaladıktan sonra rotasını yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirecek sürpriz bir isme çevireceği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süredir radarında olan milli futbolcu Can Uzun için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Eintracht Frankfurt formasıyla geçiren 2005 doğumlu genç yetenek, hücum hattının hemen hemen her bölgesinde görev yapabiliyor. Forvet arkası, santrfor ve kanat pozisyonlarında oynayabilen Can Uzun, bugüne kadarki kariyerinde çıktığı 85 resmi maçta 35 gol atıp 12 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.

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