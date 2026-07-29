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Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Orta sahasına dünya çapında bir yıldız kazandırmak isteyen Galatasaray, gözünü Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'ye dikti. Sarı-kırmızılı yönetimin hem İtalyan kulübünü hem de tecrübeli futbolcuyu ikna etmek adına hazırladığı cazip teklifin detayları ortaya çıktı.

Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı imzaya geliyor
Emre Şen
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
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Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha hattını dünya futboluna damga vurmuş süperstar bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan isim ise Napoli forması giyen Kevin De Bruyne oldu.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME VE YÜKSEK MAAŞ

Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı imzaya geliyor 1

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, 34 yaşındaki Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için dev bir operasyon başlattı. Sarı-kırmızılı kulübün, tecrübeli futbolcuyu ikna edebilmek adına iki yıllık ve yüksek maaş içeren cazip bir sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

NAPOLI TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı imzaya geliyor 2

Kevin De Bruyne konusunda Napoli cephesinin henüz kesin bir karar vermediği aktarıldı. Ancak İtalyan ekibinin, kulübün beklentilerini karşılayacak tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin hem oyuncuyu hem de Napoli'yi ikna etmeye yönelik hamlesinin ardından transferde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

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