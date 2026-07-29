Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha hattını dünya futboluna damga vurmuş süperstar bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan isim ise Napoli forması giyen Kevin De Bruyne oldu.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME VE YÜKSEK MAAŞ

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, 34 yaşındaki Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için dev bir operasyon başlattı. Sarı-kırmızılı kulübün, tecrübeli futbolcuyu ikna edebilmek adına iki yıllık ve yüksek maaş içeren cazip bir sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

NAPOLI TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

Kevin De Bruyne konusunda Napoli cephesinin henüz kesin bir karar vermediği aktarıldı. Ancak İtalyan ekibinin, kulübün beklentilerini karşılayacak tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin hem oyuncuyu hem de Napoli'yi ikna etmeye yönelik hamlesinin ardından transferde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.