Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri döndü! 1. Lig'e imzayı attı

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, transfer çalışmalarında iki önemli ismi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik, Lincoln Henrique ve Lewis Baker ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

HENRIQUE GERİ DÖNDÜ

Bursaspor'un açıkladığı ilk transfer, Türk futbolunun yakından tanıdığı Lincoln Henrique oldu. Daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formalarını giyen Brezilyalı on numara, son olarak Portekiz temsilcisi FC Alverca'da mücadele etti. Hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibin en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

PREMIER LİG'DEN TAKVİYE

Bursaspor'un kadrosuna kattığı ikinci isim ise İngiliz orta saha Lewis Baker oldu. Futbol eğitimini Chelsea altyapısında alan tecrübeli oyuncu, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da forma giymişti. Son olarak Stoke City'de oynayan 31 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahada hem savunmaya hem de hücuma katkı verebilen yapısıyla dikkat çekiyor. Duran toplardaki etkinliği de Baker'ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.