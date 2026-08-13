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Uçak ekibi ve karşılayanlar şaştı! Vlahovic iki kasa getirdi: Görenler gözlerine inanamadı

Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic, İstanbul’a gelirken yanında getirdiği iki kasa domatesle dikkat çekti. Sırp yıldızın bu jesti, daha önce birlikte yemek yediği ve domatesleri çok beğenen siyah-beyazlı yöneticilere yaptığı ortaya çıktı.

Uçak ekibi ve karşılayanlar şaştı! Vlahovic iki kasa getirdi: Görenler gözlerine inanamadı
Cevdet Berker İşleyen
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Transfer döneminde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Beşiktaş, son olarak Sırp golcü Dusan Vlahovic’i kadrosuna kattı. Alexander Nübel, Salih Özcan ve Leandro Trossard gibi isimleri de renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki forvetle hücum hattını güçlendirdi.

Son olarak Juventus forması giyen Vlahovic, serbest oyuncu statüsünde Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Sırp futbolcu, yeni takımına katılmak üzere dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Havalimanında yaptığı iddialı açıklamalar ve Beşiktaş’a olan bağlılığını gösteren tavırlarıyla kısa sürede taraftarların ilgisini çeken yıldız futbolcunun yanında getirdikleri ise ayrı bir gündem oldu.

İKİ KASA DOMATESLE GELDİ

Uçak ekibi ve karşılayanlar şaştı! Vlahovic iki kasa getirdi: Görenler gözlerine inanamadı 1

Vlahovic’in Sırbistan’dan İstanbul’a geldiği özel uçakta taşıdığı eşyalar arasında iki kasa domatesin bulunması dikkat çekti. Uçakta görev yapanlar, yıldız futbolcunun yanında neden bu kadar fazla domates taşıdığını anlamlandıramadı.

Zpor’dan Emre Tanrıver’in haberine göre bu durumun arkasında ise Beşiktaşlı yöneticilere yönelik oldukça ince bir jest bulunuyor. Vlahovic, daha önce birlikte yemek yediği siyah-beyazlı yöneticilerin sofrada bulunan domatesleri çok beğendiğini fark etti.

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Uçak ekibi ve karşılayanlar şaştı! Vlahovic iki kasa getirdi: Görenler gözlerine inanamadı 2

Yöneticilerin domatesleri beğenmesinden etkilenen Vlahovic, İstanbul’a gelirken aynı domateslerden iki kasa yanında getirmeye karar verdi. Sırp yıldızın, getirdiği domatesleri Beşiktaşlı yöneticilere hediye ettiği belirtildi.

26 yaşındaki golcünün bu düşünceli hareketi, transferinin ardından kulübe ve yöneticilere yönelik sıcak yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

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domates transfer Süper Lig son dakika beşiktaş Dusan Vlahovic
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