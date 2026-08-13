Fenerbahçe'nin planları alt üst oldu! 'Transferden vazgeçtik'

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmesi için sürdürülen görüşmelerden sonuç çıkmadı. Taraflar arasında bir süredir devam eden temaslarda anlaşma sağlanamazken, Hırvat ekibinin transfer planını değiştirdiği belirtildi.

DİNAMO ZAGREB ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Sportske Novosti'nin haberine göre Dinamo Zagreb, Livakovic'i yeniden kadrosuna katma girişimini sonlandırdı. Hırvat file bekçisiyle kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen Fenerbahçe ile yapılan pazarlıklarda istenen ilerleme sağlanamadı.

Livakovic'in ardından kaleci arayışlarını sürdüren Dinamo Zagreb'in yeni hedefinin ise Kopenhag forması giyen Dominik Kotarski olduğu aktarıldı. Hırvat ekibinin Kotarski ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşmasının beklendiği ifade edildi.

BONSERVİS TALEBİ ENGEL OLDU

Dinamo Zagreb'in Livakovic transferinden vazgeçmesindeki en önemli nedenlerden birinin Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimin 30 yaşındaki kaleci için 4-5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Bu rakamın ardından Dinamo Zagreb'in transferde geri adım attığı ve tercihini Kotarski'den yana kullandığı bildirildi. Böylece Livakovic'in profesyonel kariyerine başladığı kulübe dönüş ihtimali de şimdilik rafa kalkmış oldu.