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  4. Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı! Kariyerinin sonu olabilir

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı! Kariyerinin sonu olabilir

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 09:55
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Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luiz Gustavo ülkesi Brezilya'da hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbolcunun kariyeri sona erebilir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı! Kariyerinin sonu olabilir

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen ülkemizde de bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı.

KULÜP AÇIKLADI

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Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun bugün akciğer tromboembolisi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Noticiasaominuto'da yer alan habere göre Tecrübeli futbolcunun takımının antrenmanına geldiği zaman göğüs ağrılarından şikayet etmesi üzerine hastaneye götürüldüğü ve önümüzdeki birkaç gün hastanede gözetim altında kalacağı belirtildi.

KARİYERİ SONA EREBİLİR

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Sao Paulo'nun geçtiğimiz çarşamba günü Talleres'e karşı oynadığı maçta da Luiz Gustavo'nun göğsünde ağrıları olduğu görülmüştü. Uzmanlara göre bu sorun, oyuncunun yaşı göz önüne alındığında kariyerinin sonu anlamına gelebilir.

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