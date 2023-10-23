Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'nin Sarı-Lacivertli formayı görünce verdiği tepki gündem oldu!

Fenerbahçe'den Napoli'ye buradan da Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae kısa sürede Alman devinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başarırken, yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'a rakip olacak.

TEPKİSİYLE GÜNDEM OLDU

Sarı lacivertlilerden ayrılsa da taraftarın gözünde hala özel bir yeri olan başarılı savunmacı, Fenerbahçe formasını görünce verdiği tepkiyle gündem oldu.

Güney Koreli yıldız, kendisine forma imzalatan bir tararaftarın 'En Büyük Fener' sözlerini duyunca 'Sen Türk müsün' sorusunu yöneltti.

İŞTE O ANLAR...

➡️Kim Min Jae’den Fenerbahçe forması imzalatan bir taraftara ilginç soru: “Türk müsün?” pic.twitter.com/pLu4A5Xykz — Mynet Spor (@mynetspor) October 23, 2023







