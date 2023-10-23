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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'nin Sarı-Lacivertli formayı görünce verdiği tepki gündem oldu!

23.10.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'deki performansıyla önce Napoli'ye buradan da Bayern Münih'e transfer olan Kim Min Jae'nin kendisine Fenerbahçe forması imzalatmak isteyen bir taraftara verdiği tepki gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Napoli'ye buradan da Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae kısa sürede Alman devinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başarırken, yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'a rakip olacak.

TEPKİSİYLE GÜNDEM OLDU

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Sarı lacivertlilerden ayrılsa da taraftarın gözünde hala özel bir yeri olan başarılı savunmacı, Fenerbahçe formasını görünce verdiği tepkiyle gündem oldu.

Güney Koreli yıldız, kendisine forma imzalatan bir tararaftarın 'En Büyük Fener' sözlerini duyunca 'Sen Türk müsün' sorusunu yöneltti.

İŞTE O ANLAR...


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