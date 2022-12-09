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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel'in son halini görenler tanıyamadı! "Bu gerçek değil"

09.12.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları da giymiş olan Slovak savunmacı Martin Skrtel uzun bir aradan sonrası Liverpool'dan takım arkadaşı olan Steven Gerrard'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Paylaşımın ardından 37 yaşındaki eski futbolcunun yeni tarzı çokça konuşuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel'in son halini görenler tanıyamadı! "Bu gerçek değil"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un efsane isimlerinden olan Steven Gerrard, son olarak görev aldığı Aston Villa'dan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmazken, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündemde...

GERRARD PAYLAŞTI!

KKKK

42 yaşındaki efsane kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce Liverpool'da birlikte top koşturdukları Süper Lig'de de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Slovak savunmacı Martin Skrtel ile bir fotoğraf paylaştı.

"BU O OLAMAZ"

NNKNK

Hatta bir taraftar paylaşıma "Bu adamın gerçekten saçları var, bu Skrtel olamaz" yorumunu yaptı.

İŞTE O FOTOĞRAF...

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