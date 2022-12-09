Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel'in son halini görenler tanıyamadı! "Bu gerçek değil"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un efsane isimlerinden olan Steven Gerrard, son olarak görev aldığı Aston Villa'dan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmazken, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündemde...

GERRARD PAYLAŞTI!

42 yaşındaki efsane kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce Liverpool'da birlikte top koşturdukları Süper Lig'de de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Slovak savunmacı Martin Skrtel ile bir fotoğraf paylaştı.

"BU O OLAMAZ"

Hatta bir taraftar paylaşıma "Bu adamın gerçekten saçları var, bu Skrtel olamaz" yorumunu yaptı.

İŞTE O FOTOĞRAF...



