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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2020 18:55 | Son Güncelleme

Dizi, film ve belgesel platformu Netflix, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın hayatını belgesel yapıyor. Tanıtımının yayınlandığı belgesel, 5 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransa'nın efsane futbolcularından Nicolas Anelka'nın hayatı belgesel oluyor. Dizi, film ve belgesel platformu Netflix'te yayınlanacak belgeselin tanıtımın yapıldı.Anelka'nın kariyerini ve hayat öyküsünü anlatacağı proje, 5 Ağustos Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

2 SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

2004-05 ve 2005-06 sezonlarında Fenerbahçe'de oynayan ve bir lig şampiyonluğu kazanan Fransız yıldız, kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City ve PSG gibi dev kulüplerin formasını giymişti.

HEM KULÜP HEM DE MİLLİ TAKIM KARİYERİNDE AVRUPA'DA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Fransız yıldız, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Fransa Milli Takımı ile de EURO 2000 şampiyonluğu kazanan Anelka, 69 milli maçta 14 gol attı.

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