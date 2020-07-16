Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransa'nın efsane futbolcularından Nicolas Anelka'nın hayatı belgesel oluyor. Dizi, film ve belgesel platformu Netflix'te yayınlanacak belgeselin tanıtımın yapıldı.Anelka'nın kariyerini ve hayat öyküsünü anlatacağı proje, 5 Ağustos Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.
2004-05 ve 2005-06 sezonlarında Fenerbahçe'de oynayan ve bir lig şampiyonluğu kazanan Fransız yıldız, kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City ve PSG gibi dev kulüplerin formasını giymişti.
Fransız yıldız, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Fransa Milli Takımı ile de EURO 2000 şampiyonluğu kazanan Anelka, 69 milli maçta 14 gol attı.
Max Kruse'nin yeni adresi belli oldu
Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma
Juventus galibiyete hasret!
Galatasaray'da ayrılık! Duyurdular
Sergen Yalçın'dan Ruiz tepkisi
Nigel Robertha kimdir? Galatasaray transfer haberleri
Edwin Gyasi kimdir? Beşiktaş transferi bitirdi
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
Trabzonspor CAS'ta umutlu
Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı
''Hüseyin Çimşir'den otobüs şoförü bile olmaz''
Okuyucu Yorumları 0 yorum