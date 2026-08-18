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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos Müslüman oldu!

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Roberto Carlos’un İslamiyet’i seçtiği öne sürüldü. İddiayı AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin duyururken, Brezilyalı efsanenin dört hafta önce kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos Müslüman oldu!
Cevdet Berker İşleyen

Ali Şahin, Brezilya ziyareti kapsamında Brezilya İslam Hukukçuları Birliği Başkan Vekili ve Dini Danışmanı Sheikh Jihad Hammadeh ile bir araya geldi. São Paulo kentindeki görüşmede Brezilya’daki İslam toplumu ve Müslümanların çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin ayrıntılarını aktarırken Roberto Carlos hakkında da dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

“KELİME-İ ŞEHADET GETİRİP İSLAM’I SEÇTİ”

Fenerbahçe nin eski yıldızı Roberto Carlos Müslüman oldu! 1

Şahin, paylaşımında Sheikh Jihad Hammadeh’in Roberto Carlos ile uzun süredir temas halinde olduğunu belirttiğini ifade ederek şu sözlere yer verdi:

“Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde bir araya geldik. Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk.

Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi.”

KENDİSİ HENÜZ AÇIKLAMADI

Fenerbahçe nin eski yıldızı Roberto Carlos Müslüman oldu! 2

Roberto Carlos’un İslamiyet’i seçtiği yönündeki iddianın ardından gözler Brezilyalı eski futbolcuya çevrildi. Carlos’un kendisinden veya ailesinden konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Roberto Carlos son dakika müslüman
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