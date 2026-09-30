Konyaspor-Filistin maçı öncesi dikkat çeken koreografi! "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil"

Filistin Milli Takımı, Konyaspor ile oynayacağı dostluk maçı öncesinde Konya'da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karşılaşma öncesinde stat çevresinde ve tribünlerde Filistin'e destek mesajları verilirken, barış ve özgürlük temalı etkinlikler gerçekleştirildi.
🇵🇸 MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na asılan Filistin pankartları pic.twitter.com/75CIp0I6uQ https://t.co/UeP6KaSVg0— Sporx (@sporx) September 30, 2026
Filistin Milli Takımı kafilesi, Konyaspor ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na geldi.
Filistinli futbolcular, stat önünde taraftarların yaktığı meşaleler eşliğinde karşılandı. Konyaspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinize hoş geldiniz. Aynı taraftarıyız. Aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.
🇵🇸 Filistinli futbolcular, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda maçı öncesi taraftarları selamladı. pic.twitter.com/RbBUXCoJGR— AA SPOR (@aa_spor) September 30, 2026
Filistin Milli Takımı oyuncuları, karşılaşma öncesinde sahaya çıkarak tribünlerde bulunan taraftarları selamladı.
🎶 Sanatçı Alper Kış, "Kardan Aydınlık" ezgisini taraftarlarla birlikte söyledi. pic.twitter.com/AAriSeVq0u— AA SPOR (@aa_spor) September 30, 2026
Maç öncesindeki etkinlikler kapsamında sanatçı Alper Kış da taraftarlarla birlikte "Kardan Aydınlık" ezgisini seslendirdi.
🏟️ Konya'da tribünler tek yürek!— TRT Spor (@trtspor) September 30, 2026
🇵🇸🇹🇷 Konyaspor taraftarlarından gecenin anlam ve önemine yakışan muhteşem koreografiler! pic.twitter.com/oLZfUPHScO
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın tribünlerinde Filistin'e yönelik çeşitli pankartlar da açıldı.
Karşılaşma öncesinde hazırlanan koreografide "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil." mesajına yer verildi.
Öte yandan Konya'da düzenlenen etkinlikler kapsamında beyaz güvercinler de uçuruldu. Güvercinlerin barış ve özgürlük mesajını simgelediği belirtildi.
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