Konyaspor-Filistin maçı öncesi dikkat çeken koreografi! "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil"

Filistin Milli Takımı, Konyaspor ile oynayacağı dostluk maçı öncesinde Konya'da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karşılaşma öncesinde stat çevresinde ve tribünlerde Filistin'e destek mesajları verilirken, barış ve özgürlük temalı etkinlikler gerçekleştirildi.

FİLİSTİN KAFİLESİ MEŞALELERLE KARŞILANDI

Filistin Milli Takımı kafilesi, Konyaspor ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na geldi.

Filistinli futbolcular, stat önünde taraftarların yaktığı meşaleler eşliğinde karşılandı. Konyaspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinize hoş geldiniz. Aynı taraftarıyız. Aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARI SELAMLADI

🇵🇸 Filistinli futbolcular, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda maçı öncesi taraftarları selamladı. pic.twitter.com/RbBUXCoJGR — AA SPOR (@aa_spor) September 30, 2026

Filistin Milli Takımı oyuncuları, karşılaşma öncesinde sahaya çıkarak tribünlerde bulunan taraftarları selamladı.

"KARDAN AYDINLIK" SÖYLENDİ

🎶 Sanatçı Alper Kış, "Kardan Aydınlık" ezgisini taraftarlarla birlikte söyledi. pic.twitter.com/AAriSeVq0u — AA SPOR (@aa_spor) September 30, 2026

Maç öncesindeki etkinlikler kapsamında sanatçı Alper Kış da taraftarlarla birlikte "Kardan Aydınlık" ezgisini seslendirdi.

TRİBÜNLERDE DİKKAT ÇEKEN KOREOGRAFİ

🏟️ Konya'da tribünler tek yürek!



🇵🇸🇹🇷 Konyaspor taraftarlarından gecenin anlam ve önemine yakışan muhteşem koreografiler! pic.twitter.com/oLZfUPHScO — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2026

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın tribünlerinde Filistin'e yönelik çeşitli pankartlar da açıldı.

Karşılaşma öncesinde hazırlanan koreografide "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil." mesajına yer verildi.

Öte yandan Konya'da düzenlenen etkinlikler kapsamında beyaz güvercinler de uçuruldu. Güvercinlerin barış ve özgürlük mesajını simgelediği belirtildi.