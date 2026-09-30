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Konyaspor-Filistin maçı öncesi dikkat çeken koreografi! "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil"

Konyaspor ile oynanacak dostluk karşılaşması için Konya'ya gelen Filistin Milli Takımı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı önünde taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Maç öncesinde stadyumda Filistin'e yönelik pankartlar ve koreografiler de yer aldı.

Konyaspor-Filistin maçı öncesi dikkat çeken koreografi! "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil"
Burak Kavuncu

Filistin Milli Takımı, Konyaspor ile oynayacağı dostluk maçı öncesinde Konya'da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karşılaşma öncesinde stat çevresinde ve tribünlerde Filistin'e destek mesajları verilirken, barış ve özgürlük temalı etkinlikler gerçekleştirildi.

FİLİSTİN KAFİLESİ MEŞALELERLE KARŞILANDI

Filistin Milli Takımı kafilesi, Konyaspor ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na geldi.

Konyaspor-Filistin maçı öncesi dikkat çeken koreografi! "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" 1

Filistinli futbolcular, stat önünde taraftarların yaktığı meşaleler eşliğinde karşılandı. Konyaspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinize hoş geldiniz. Aynı taraftarıyız. Aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARI SELAMLADI

Filistin Milli Takımı oyuncuları, karşılaşma öncesinde sahaya çıkarak tribünlerde bulunan taraftarları selamladı.

"KARDAN AYDINLIK" SÖYLENDİ

Maç öncesindeki etkinlikler kapsamında sanatçı Alper Kış da taraftarlarla birlikte "Kardan Aydınlık" ezgisini seslendirdi.

TRİBÜNLERDE DİKKAT ÇEKEN KOREOGRAFİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın tribünlerinde Filistin'e yönelik çeşitli pankartlar da açıldı.

Karşılaşma öncesinde hazırlanan koreografide "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil." mesajına yer verildi.

Konyaspor-Filistin maçı öncesi dikkat çeken koreografi! "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" 2

Öte yandan Konya'da düzenlenen etkinlikler kapsamında beyaz güvercinler de uçuruldu. Güvercinlerin barış ve özgürlük mesajını simgelediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Filistin hazırlık maçı
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