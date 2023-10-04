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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ümit Özat, Galatasaray'ın Avrupa'da Fenerbahçe'den daha büyük olduğunu söyledi!

04.10.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ümit Özat, Avrupa'da Galatasaray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu söyleyince sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ümit Özat, Galatasaray'ın Avrupa'da Fenerbahçe'den daha büyük olduğunu söyledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray'ın bu galibiyeti sonrası Ümit Özat'ın yorumu sosyal medyada gündem oldu.

"EN BÜYÜK TAKIM GALATASARAY"

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ümit Özat, Galatasaray'ın Avrupa'da daha büyük ve tanınır olduğunu söyledi. Özat, "Avrupa'da Türkiye'deki en itibarlı ve büyük takım Galatasaray. Bu konuda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önündeler" dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Fenerbahçeli taraftarlar Ümit Özat'a bu yorumu sonrası tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de konuşan Özat, "Fenerbahçe ligde bir kere geriye düşerse bir daha geri dönemez." ifadelerini kullanmıştı.

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