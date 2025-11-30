SPOR

Fenerbahçe’nin eski yıldızları derbi öncesi bir araya geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşması öncesinde kulübün başarılarında önemli pay sahibi olan ve şampiyonluk yaşayan futbolcuları bir araya getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen buluşmada Bülent Uygun, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Kemal Aslan, Uğur Boral, Mehmet Aurelio, Serdar Kulbilge, Stephen Appiah, Gökhan Gönül, Ali Bilgin, Elvir Bolic ve Serkan Balcı gibi çubukluyu uzun yıllar terletmiş ve Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuş efsane futbolcularımız, ilk olarak stadımızı ve Fenerbahçe Müzesi’ni ziyaret etti. Müze ziyareti sırasında forma giydikleri dönemde kazanılan kupaları, tarihi başarılara not düşen fotoğrafları yakından inceleyen efsanelerimiz, duygu dolu anlar da yaşadı.

"Müze ziyaretinin ardından Fenerium Maraton mağazamızda kendilerini bekleyen yüzlerce taraftarımızla buluşan eski futbolcularımız, forma imzalayarak fotoğraf çektirdi."

