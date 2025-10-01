SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine dair resmi açıklama geldi! ''Çarpıtılıyor...''

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için sarı lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Safi’den resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine dair resmi açıklama geldi! ''Çarpıtılıyor...''
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz günlerde gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe ile Kerem arasında iki ayrı sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Seten’in bu iddialara sosyal medya hesabından cevap veren Hakan Safi, Aktürkoğlu'nun transferinin maddiyatı hakkında ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi.

HAKAN SAFİ DUYURDU!

Fenerbahçe nin eski yöneticisi Hakan Safi den Kerem Aktürkoğlu nun sözleşmesine dair resmi açıklama geldi! Çarpıtılıyor... 1

Fenerbahçe’nin Ali Koç dönemindeki eski yöneticisi Hakan Safi, gazeteci İbrahim Seten ile görüştüğünü fakat açıklamalarının çarpıtıldığını duyurdu.

SETEN’İN İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe nin eski yöneticisi Hakan Safi den Kerem Aktürkoğlu nun sözleşmesine dair resmi açıklama geldi! Çarpıtılıyor... 2

İbrahim Seten'in iddiasına göre, oyuncu için bir sözleşme Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilirken, diğerinin ise imaj hakkı üzerinden yapıldığı, imaj hakkı sözleşmesine göre Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık 5.8 milyon euro net gelir elde ettiği, ayrıca yaklaşık 1.2 milyon euro da vergi ödendiğini belirtti.

1907 TL İDDİALARI…

Fenerbahçe nin eski yöneticisi Hakan Safi den Kerem Aktürkoğlu nun sözleşmesine dair resmi açıklama geldi! Çarpıtılıyor... 3

Seten, iki eski yöneticiden teyit aldığını belirterek TFF'ye bildirilen resmi sözleşmede Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının yalnızca 1907 TL olarak göründüğünü söylemişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkay Gündoğan'a atmosferi soran yıldız belli oldu! İlkay Gündoğan'a atmosferi soran yıldız belli oldu!
Liverpool yenilginin ardından soluğu sürpriz bir yerde aldı...Liverpool yenilginin ardından soluğu sürpriz bir yerde aldı...
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe sözleşme tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.