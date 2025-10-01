Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine dair resmi açıklama geldi! ''Çarpıtılıyor...''

Geçtiğimiz günlerde gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe ile Kerem arasında iki ayrı sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Seten’in bu iddialara sosyal medya hesabından cevap veren Hakan Safi, Aktürkoğlu'nun transferinin maddiyatı hakkında ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi.

HAKAN SAFİ DUYURDU!

Fenerbahçe’nin Ali Koç dönemindeki eski yöneticisi Hakan Safi, gazeteci İbrahim Seten ile görüştüğünü fakat açıklamalarının çarpıtıldığını duyurdu.

SETEN’İN İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

İbrahim Seten'in iddiasına göre, oyuncu için bir sözleşme Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilirken, diğerinin ise imaj hakkı üzerinden yapıldığı, imaj hakkı sözleşmesine göre Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık 5.8 milyon euro net gelir elde ettiği, ayrıca yaklaşık 1.2 milyon euro da vergi ödendiğini belirtti.

1907 TL İDDİALARI…

Seten, iki eski yöneticiden teyit aldığını belirterek TFF'ye bildirilen resmi sözleşmede Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının yalnızca 1907 TL olarak göründüğünü söylemişti.