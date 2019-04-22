Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten flaş eleştiri

Fenerbahçe'de, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmış olan Selim Kosif, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı esnasında bir tweet attı.
Kosif, attığı tweette, "Çok yazık, Fenerbahçemizi ne hale getirdiler. Alınan 16 oyuncudan bir tanesi işe yaramaz mı? Ne sistem, ne taktik, teknik heyet var mı yok mu bellidir. Altyapıdaki gençlerimiz bu alınanlardan çok daha iyi oyuncular" ifadelerini kullandı.
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