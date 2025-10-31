SPOR

Fenerbahçe’nin Euroleague’de oynayacağı 2 maçın yeri değiştirildi

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının EuroLeague’de oynayacağı 2 maçın yerinin değiştirildiğini açıkladı.

Emre Şen

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken EuroLeague 10. ve 11. hafta müsabakaları, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede, taraftarlarımızın katılımına açık olacak şekilde oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde; Müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya’nın Münih şehrindeki SAP Garden’ın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitemizden yapılacaktır" denildi.

Canlı Skor

Fenerbahçe Beko
