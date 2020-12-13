Fenerbahçe'nin evinde yüzü gülmüyor

Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine son vermek istediği ve iddialı bir kadroyla başladığı 2020-2021 sezonunun ilk 12 haftalık periyodunda, deplasman maçlarındaki başarısını iç sahaya yansıtamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde deplasmanda aldığı galibiyetlerle dikkati çeken sarı-lacivertli takım, buna karşın sahasında yaptığı müsabakalarda beklentilerin altında kaldı.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 11 puan kaybetti. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı son 3 maçta İttifak Holding Konyaspor'a, Beşiktaş'a ve Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. İç sahada Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor karşısında ise sahadan galibiyetle ayrıldı.

STOPER TANDEMİ OTURMADI

Fenerbahçe'de bu sezon stoper bölgesinde istikrar sağlanamadı. Ligde yaptığı maçlarda 16 gol yiyen sarı-lacivertlilerde, sakatlık, kart cezası ve performans yetersizliği gerekçeleriyle savunmanın ortasında 5 farklı ikili görev yaptı.