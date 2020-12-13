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Fenerbahçe'nin evinde yüzü gülmüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.12.2020 14:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk 12 haftasında deplasmanda aldığı galibiyetlerle ön plana çıkan sarı-lacivertli takım, bu başarısını iç sahaya taşıyamadı.

Fenerbahçe'nin evinde yüzü gülmüyor

Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine son vermek istediği ve iddialı bir kadroyla başladığı 2020-2021 sezonunun ilk 12 haftalık periyodunda, deplasman maçlarındaki başarısını iç sahaya yansıtamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde deplasmanda aldığı galibiyetlerle dikkati çeken sarı-lacivertli takım, buna karşın sahasında yaptığı müsabakalarda beklentilerin altında kaldı.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 11 puan kaybetti. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı son 3 maçta İttifak Holding Konyaspor'a, Beşiktaş'a ve Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. İç sahada Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor karşısında ise sahadan galibiyetle ayrıldı.

STOPER TANDEMİ OTURMADI

Fenerbahçe'de bu sezon stoper bölgesinde istikrar sağlanamadı. Ligde yaptığı maçlarda 16 gol yiyen sarı-lacivertlilerde, sakatlık, kart cezası ve performans yetersizliği gerekçeleriyle savunmanın ortasında 5 farklı ikili görev yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut, bu süreçte en fazla Serdar Aziz-Marcel Tisserand çiftine görev verdi. Bulut, 5 karşılaşmada savunmanın ortasında bu oyuncuları sahaya sürdü.

Dört karşılaşmada sezon başında kadroya dahil edilen Tisserand ile Mauricio Lemos'u tercih eden Erol Bulut, diğer 3 mücadelede ise Serdar-Zanka, Zanka-Lemos ve Sadık Çiftpınar-Tisserand ikilisine formayı verdi. Savunmanın ortasında görev yapan futbolcular, geride kalan dilimde 5 kez penaltı yaptırdı. Serdal ile Lemos ikişer, Tisserand ise bir kez takımlarının aleyhine penaltı kararı verilmesine sebep oldu.

DEPLASMANDA 16 PUAN KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon deplasman maçlarında hanesine 16 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, dış sahada oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, bu müsabakalarda Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u mağlup etmeyi başardı. Dış sahadaki diğer maçında ise Fenerbahçe, önemli rakibi Galatasaray ile berabere kaldı. Bu maçlarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 5 gol gördü.

GOLCÜLER SUSKUN KALDI

Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde ileri uçta görev yapan oyunculardan istediği verimi alamadı. Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadroya dahil edilen Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi, beklenen performansı ortaya koyamadı.

Teknik direktör Erol Bulut'un forvette görevlendirdiği 3 futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligdeki 22 golünün sadece 5'ini kaydedebildi. Ligde 9 maçta forma giyen Cisse 3 kez fileleri havalandırırken, 7 müsabakada sahaya çıkan Samatta ise 2 gole imza atabildi. Erol Bulut'un sadece 4 maçta görev verdiği Ademi ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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