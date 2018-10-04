Fenerbahçe'nin final maçında Ersun Yanal sesleri

Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.

1 / 5 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi karşılaşmanın oynandığı Ankara Spor Salonu'nda takip etti.

2 / 5 Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.