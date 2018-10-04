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Fenerbahçe'nin final maçında Ersun Yanal sesleri

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 04.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.

Salonda tezahürat

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi karşılaşmanın oynandığı Ankara Spor Salonu'nda takip etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi karşılaşmanın oynandığı Ankara Spor Salonu'nda takip etti.
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Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.

Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.
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Öte yandan Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasına iki takım taraftarları akın etti.

Öte yandan Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasına iki takım taraftarları akın etti.
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Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı doldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı doldu.
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Ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarı takımına büyük destekte bulundu. (DHA)

Ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarı takımına büyük destekte bulundu. (DHA)
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