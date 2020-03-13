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Fenerbahçe'nin Frey'i kiraladığı Nürnberg'de koronavirüs vakası

ALMANYA HABERLERİ  | 13.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri neticesinde en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini duyurdu. Nürnberg'de Fenerbahçe'den kiralık olarak oynayan Michael Frey de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Frey'i kiraladığı Nürnberg'de koronavirüs vakası

Dünyanın birçok yerindeki spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen korona virüs, çok sayıda spor insanında da görülmeye başladı. Bu bağlamda Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, futbolculara ve teknik ekibe yapılan virüs testleri sonucunda en az bir kişinin hastalığa yakalandığını, diğer testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığını açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in de kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı da ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga 2 nurnberg Michael Frey Fenerbahçe

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