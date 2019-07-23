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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues için 2,5 milyon euro kiralama bedeli ödediği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kiraladığı belirtilen Garry Rodrigues için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan'da Al İttihad Kulübü'ne soruşturma açılınca oyuncunun yıllık 2,5 milyon euro bedelle kiralandığı hatta 2 yıllık kiralama sonrasında zorla satın alma maddesi olduğu belirtildi. Oyuncunun ücretinin tamamını Fenerbahçe ödeyecek.

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues için 2,5 milyon euro kiralama bedeli ödediği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Rodrigues'i bedelsiz kiraladığı şeklindeki açıklama Al İttihad Kulübü'ne yönelik Suudi Arabistan'da soruşturma açılmasına neden olmuştu.

Spor Genel Otoritesi Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki El Faysal, Al İttihad yönetiminden bu konuyla ilgili açıklama beklediğini ileten bir mektup yazdı.

Al Faysal'ın mektubuna Rodrigues'in eski başkanı Anamar bin Abdullah Al-Haili'den cevap geldi.

Al Haili, Rodrigues'in sezonluk 2.5 milyon euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe'ye verildiğini ve ücretin 2 sezon sonunda 'Zorunlu satın alma opsiyonu' olarak Fenerbahçe tarafından ödeneceğini bildirdi.

Ayrıca oyuncunun sezonluk ücretinin yüzde 60'ının Al İttihad tarafından ödeneceği iddialarını da yalanlayan Al Haili, "Tüm ücreti F.Bahçe ödeyecek" dedi.

(Akşam)

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Fenerbahçe Garry Rodrigues

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