SPOR

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi Suudi Arabistan'ı karıştırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Garry Rodrigues transferiyle ilgili flaş gelişme... Fenerbahçe'nin Al Ittihad'tan Garry Rodrigues'i bedelsiz olarak kiralaması Suudi Arabistan'ı karıştırdı. Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'nın bu transferle ilgili Al Ittihad Kulübü'nden mali detayları istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi Suudi Arabistan'ı karıştırdı

Arap basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'i bedelsiz kiraladığı yönündeki haberler üzerine Al Ittihad taraftarları, 7 ay önce 9 milyon Euro bonservisle transfer edildiğini hatırlatarak tepki gösterdi.

Kulübün yönetiliş ve mali kaynaklarını harcama biçiminin felaket olduğu vurgulandı.

BAKANLIK DETAYLARI İSTEDİ
Ariyadhiah gazetesi ise Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'nın bu transferle ilgili çıkan haberler sonrası Al Ittihad kulübüne bir yazı gönderdiğini ve transferle ilgili mali detayların istediğini yazdı. Al Ittihad'ın Slaven Bilic döneminde transfer ettiği Garry Rodrigues, oynadığı 11 maçta 1 gol atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Garry Rodrigues Fenerbahçe al ittihad

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