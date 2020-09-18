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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz için Barcelona devrede

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. 2021 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek 17 yaşındaki yıldız adayıyla Schalke 04 ve Barcelona yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz için Barcelona devrede

Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor.

BARÇA VE SCHALKE 04

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona eriyor. Avrupa deplerini peşine takan Ömer Faruk için Schalke 04 ve Barcelona devrede.Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta sadece 147 dakika forma giyen Ömer Faruk Beyaz yakın çevresine "Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, o nedenle mutlaka sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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