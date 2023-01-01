Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e UEFA'dan büyük onur! Listedeki tek Türk...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek a takıma kadar yükselen ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler, avrupada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

UEFA TESCİLLEDİ!

UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.

40 KİŞİLİK LİSTEDE TEK TÜRK!

Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.

"TÜRK MESSİ"

Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.



