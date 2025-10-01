SPOR

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Jhon Duran'ın sözleşmesi için inanılmaz iddia! Özel sözleşme yapılmış...

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran’ın sakatlığı ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Genç golcünün sakatlığının süresi hakkında belirsizlik hala devam ederken, sözleşmesindeki özel bir madde herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

Burak Kavuncu
Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Benfica maçından beri sahalarda olmayan yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi hala belirsizliğini koruyor. Öte yandan genç golcünün sözleşmesindeki özel madde sahaya çıkma kararını kendisine bırakıyor.

BARCELONA’YA GİTMİŞTİ! DÖNDÜ…

Fenerbahçe nin golcü oyuncusu Jhon Duran ın sözleşmesi için inanılmaz iddia! Özel sözleşme yapılmış... 1

Sakatlığı sonrası İspanya'nın Barcelona kentinde özel bir klinikte iğne tedavisi gören Duran, ardından İstanbul’a koltuk değnekleriyle dönmüştü. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada gündem olan yıldız oyuncuya MR çekilirken, herhangi bir yapısal soruna rastlanmadı. Fakat buna karşın Kolombiyalı golcü ağrım var diyerek antrenmanlara çıkmadı.

NICE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe nin golcü oyuncusu Jhon Duran ın sözleşmesi için inanılmaz iddia! Özel sözleşme yapılmış... 2

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçında Nice takımına karşı sahada olması beklenmeyen golü oyuncunun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe nin golcü oyuncusu Jhon Duran ın sözleşmesi için inanılmaz iddia! Özel sözleşme yapılmış... 3

Kolombiyalı oyuncu ile sözleşme imzalarken, sahaya çıkma kararını tamamen oyuncunun inisiyatifine bırakan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyla özel bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre, Jhon Duran kendini fiziksel olarak hazır hissetmediği sürece teknik ekip tarafından forma giymeye zorlanamıyor.

TEDESCO BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI

Fenerbahçe nin golcü oyuncusu Jhon Duran ın sözleşmesi için inanılmaz iddia! Özel sözleşme yapılmış... 4

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, "Jhon Duran oynamak için çok yüksek bir motivasyona sahip. Geçmiş kulüplerinde de ağrı problemi vardı. Bazı kulüpler onu böyle oynattı. Jhon dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Ben riskler ve ağrıları varken oyuncuyu oynamaya zorlamam." dedi.

