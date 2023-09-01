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Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi herkesin merak ettiği soruyu kendisi yanıtladı! Sarı-Lacivertliler'den ayrılacak mı?

01.09.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi Sarı-Lacivertliler'den ayrılacağı yönünde çıkan iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar...

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılacağına dair iddialar ortaya atılar isimlerden olan Michy Batshuayi, söylentilere son noktayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla verdi.

Golcü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımda kalacağını işaret eden bir paylaşımda bulundu.

"DEVAM EDİYORUZ"

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Instagram'dan paylaşımda bulunan Batshuayi, "Beni biliyorsunuz, her ne olursa olsun her zaman bu renkler ve bu forma için yüzde 100'ümü veririm. Devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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