Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri zoru başardı! Tüm gollerini kafayla attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna büyük umutlarla kattığı ancak geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan En-Nesyri bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

YİNE ATTI

Golcü oyuncu Bodrum FK ile oynanan mücadelede 15. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Faslı futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla attığı 3. golünü de kafayla filelere gönderdi.

TÜM GOLLERİ KAFAYLA

Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı.