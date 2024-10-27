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Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri zoru başardı! Tüm gollerini kafayla attı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 20:08
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Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Fenerbahçe'de takımını öne geçiren gol En Nesyri'den gelirken Faslı oyuncunun bu golü de kafayla atması dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri zoru başardı! Tüm gollerini kafayla attı
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna büyük umutlarla kattığı ancak geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan En-Nesyri bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 59'
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 0
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

YİNE ATTI

392232_FENERBAHCE-SUPER-LIG’IN-10’UNCU-HAFTASI

Golcü oyuncu Bodrum FK ile oynanan mücadelede 15. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Faslı futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla attığı 3. golünü de kafayla filelere gönderdi.

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TÜM GOLLERİ KAFAYLA

392237_FENERBAHCE-SUPER-LIG’IN-10’UNCU-HAFTASI

Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı.

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